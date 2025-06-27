Фестиваль музыки и искусства пройдет в Красногорске 28 и 29 июня

Музей-заповедник «Архангельское» приглашает провести выходные 28 и 29 июня в атмосфере музыки, искусства и природы. В эти дни территория музея превратится в живую концертную площадку под открытым небом.

Гостей ждет насыщенная программа мероприятий для всей семьи. Так, 28 июня с 11:00 до 19:30 пройдет фестиваль «Праздник музыки в Архангельском», включающий разнообразные концерты и творческие встречи.

В 14:00 состоится лекция «Организованная случайность» из цикла «Новые сады», объединяющая любителей кино и садоводства. Для юных посетителей в 15:00 пройдет мастер-класс по уходу за грядками. В 17:00 Театр Гонзаги представит программу «Жемчужины Барокко», а завершит день выступление Дмитрия Носкова и его квартета на Летней сцене в 20:00.

В воскресенье с 13:00 начнется концерт «Джазовый пиратский квест» в рамках серии «Нескучные концерты». В 13:30 куратор выставки «Императорский фарфоровый завод. Время Н. Б. Юсупова. 1792–1802» проведет авторскую экскурсию по Малым дворцу «Каприз». В 14:00 гостей ждет кинопоказ комедии «Развод по-итальянски». Вечером в 16:00 на Колоннаде прозвучит необычное сочетание органа и армянского дудука в концерте классики, джаза и этно, а в киноклубе покажут фильм Луи Маля «Лифт на эшафот».

Особое внимание уделено джазовым мотивам — в программе запланирован концерт, посвященный легендарному Фрэнку Синатре.

Музей «Архангельское» приглашает всех желающих насладиться искусством на свежем воздухе и открыть для себя новые грани культуры.