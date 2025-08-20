Фестиваль молодежи «ПрофЛистФест» прошел в Звенигороде

Сто гостей встретились под крышей Звенигородского Манежа Одинцовского округа на фестивале «ПрофЛистФест». Для школьников и студентов провели лекции и подготовили различные активности, направленные на развитие профессиональных компетенций и приобретение практических навыков.

Ребята создавали мультфильмы, работали с аэрографом, программировали игры, участвовали в интерактивах и мастер-классах. Фестиваль предоставил уникальную возможность общения с экспертами и специалистами различных отраслей. Участники общались с представителями учебных заведений, включая Звенигородский филиал Финансового университета, Красногорский колледж и спортивную школу олимпийского резерва по игровым видам спорта Московской области.

Спикеры поделились своими профессиональными секретами, дали советы по выбору будущей специальности и рассказали о перспективах карьерного роста.

Фестиваль организован Звенигородским государственным музеем-заповедником при поддержке и участии Одинцовского отделения партии «Опора России».