Фестиваль мокрого футбола пройдет ко Дню физкультурника в Люберцах

Необычное мероприятие проведут на стадионе «Урожай» в поселке Томилино 9 августа. Его приурочат ко Дню физкультурника.

Участники будут играть в футбол на скользкой поверхности. Поэтому контролировать мяч и передвигаться им будет сложнее.

«Эта оригинальная версия футбола становится популярной в нашем округе. Приглашаем всех желающих попробовать свои силы на фестивале мокрого футбола», — добавил руководитель Дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.

Подобный турнир прошел в выходные на том же стадионе. Участниками стали свыше 50 человек. Победителей наградили подарками от спонсоров — квадросервиса «Полный привод» и сети кафе «Пират пицца и суши».

Напомним, что День физкультурника в России празднуют во вторую субботу августа. Традиционно к нему приурочены десятки спортивных мероприятий.