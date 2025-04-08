Фестиваль моделирования и конструирования прошел в Наро-Фоминске

Шестой региональный конкурс проектов «Интеллект и творчество» состоялся в школе № 6. Участники представили 78 работ в 12 номинациях.

Творческие проекты на фестивале продемонстрировали школьники из четырех муниципалитетов Подмосковья. Мероприятие стало настоящим праздником для воображения, фантазии и интеллекта.

Для конкурсантов также были организованы различные мастер-классы, направленные на развитие творческих способностей.

Ученики школ Наро-Фоминского округа показали хороший уровень подготовки и получили высокую оценку своих работ. Лучший результат показала школа № 6: 20 ребят стали победителями, а 36 призерами.

Фестиваль творческих проектов стал мощным импульсом для развития творческого потенциала, мышления, воображения, интеллекта и научных способностей детей.