Фестиваль многодетных семей прошел в Люберцах

14 августа в летнем парке Малаховки состоялся фестиваль-форум «Многодетная Россия — единая Страна», объединивший культурные коды народов России от Кавказа и Поволжья до Дальнего Востока. Участников форума поприветствовали глава городского округа Люберцы Владимир Волков, депутаты Государственной Думы Роман Терюшков и Московской областной Думы Дмитрий Дениско и Лидия Антонова.

За 10 лет проведения фестиваль-форум трансформировался из личной инициативы в межсубъектное мероприятие. Для участников подготовили выставки ремесел, дегустацию национальных блюд, концерты фольклорных коллективов и мастер-классы для детей и взрослых.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что округ активно растет, все больше жителей выбирают его для жизни, самореализации и воспитания детей. За последние два года количество многодетных семей в муниципалитете выросло в полтора раза и достигло 6200 семей.

В рамках фестиваля также состоялись пленарная сессия, круглый стол и практикум, где обсуждались вопросы демографии, поддержки многодетных семей, укрепления института семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

Глава Люберец поблагодарил председателя Межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты Московской области Марину Кондратович и всех организаторов фестиваля за вклад в укрепление института семьи.