Фестиваль «Мир без границ» прошел в Подольске

В Год единства народов России студенты Подольска вместе с творческими коллективами домов культуры организовали фестиваль «Мир без границ». Такое событие прошло в округе впервые.

На сцене дома культуры «ЗиО» состоялся выступили девять творческих коллективов и солистов подольских домов культуры. Всего зрители увидели 19 разных номеров.

Перед началом концерта гости могли познакомиться с народными традициями, танцами и играми России в ходе интерактивной программы.

«Я сегодня провожу мастер-класс, посвященный русским хороводным играм. Мы рассказали, как одевались девушки в Подольске, как они выглядели ранее. Традиции сейчас очень важно сохранять, потому что это наши корни, это основа того, что нам нужно знать. И без сохранения наших традиций дальнейшего процветания русского народа не будет», — отметила педагог-организатор колледжа имени А. В. Никулина Елизавета Акимова.

Любители спорта увидели показательное выступление и приняли участие в мастер-классе по тхеквондо от тренера-инструктора международного класса Гиезбека Юлдашова.

Мероприятие в рамках национального проекта «Молодежь и дети» посетили около 400 подольчан.