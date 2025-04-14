Фестиваль массовых танцев на льду «Русская душа» прошел в Коломне

В Конькобежном центре «Коломна» состоялся фестиваль массовых танцев на льду «Русская душа», который собрал порядка 600 участников из разных городов России. Мероприятие открыл номер «Матушка Земля» в исполнении театра на льду «Конек Горбунок».

Участники из Рязани, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья показали зрителям свои выступления. На лед вышли театр-студия танца «Алекс», спортивные балеты Art&Ice и «Болеро», театр «Конек Горбунок» и многие другие.

По словам ведущей программы Елены Крутя, фестиваль организовали для того, чтобы показать доступность фигурного катания для многих, танцы на льду — это массовое зрелище. Масштабная постановка выражает смысл композиции благодаря четкой и синхронной работе всего коллектива.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.