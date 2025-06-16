Фестиваль «Маги в парках» впервые пройдет в Одинцовском округе

Парки Одинцовского округа этим летом превратятся в сцены для волшебства — с 23 августа по 21 сентября здесь впервые пройдет фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках». Автором идеи стали прославленные братья Сафроновы.

Зрителей ждет феерия трюков, превращений и магических номеров, в которых примут участие как признанные мастера фокуса, так и начинающие волшебники — от школьников до взрослых энтузиастов. Фестиваль обещает стать ярким событием культурного календаря и, возможно, войдет в число добрых традиций Подмосковья.

Уникальность проекта в том, что сцена открыта для всех желающих — магов-одиночек, дуэтов и творческих коллективов до 15 человек. Выступления будут проходить в трех возрастных категориях. Подать заявку необходимо до 20 июня на сайте проекта.

Участники будут соревноваться в трех магических направлениях: микромагия — фокусы с картами, монетами, платками и другими мелкими предметами; сценическая магия — номера с кольцами, голубями и превращениями; иллюзионы — шоу с участием крупных конструкций и спецэффектов.

Завершится фестиваль в сентябре масштабным гала-шоу.