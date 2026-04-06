Фестиваль «Люди как люди» прошел в ДК «Чайка» в Лобне

Мероприятие во Дворце культуры «Чайка» организовала организация «Добрология», которой руководит Елена Демчинская. Программа фестиваля «Люди как люди» включала творческие мастер-классы, аквагрим и другие развлекательные мероприятия.

С приветственным словом к гостям праздника обратились первый заместитель главы Лобни Владимир Зиновьев и благочинный Лобненского округа протоиерей Михаил Трутнев.

В рамках фестиваля состоялась акция «Зажги синим», участники которой надели синие элементы— футболки, браслеты, ленты — в знак солидарности с людьми с расстройством аутистического спектра и их семьями. Кульминацией праздника стал концерт особенных детей из «Добрологии».

Юные участники фестиваля получили приглашение в новый бассейн «Флагман».

«Для нас было важно не просто провести мероприятие, а создать пространство, где каждый чувствует: инклюзия — это про уважение, дружбу и принятие. И нам это удалось!» — отметили организаторы мероприятия.