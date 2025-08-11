Фестиваль любителей автомобильной техники пройдет в Ленинском округе

В Ленинском округе на территории Национального конного парка «Русь» у деревни Орлово пройдет фестиваль «ЖиФест». На одной площадке соберутся автолюбители и поклонники модели «Жигули».

В пресс-службе Ленинского округа уточнили, что фестиваль создан для обмена опытом и совместного времяпрепровождения.

«Мероприятие задумано мультиформатным: будет демонстрация автомобилей марки „ВАЗ“, конкурс красоты и стиля „Мисс ЖиФест“, дрифт-битва и другие автоспортивные активности. Со всех уголков страны организованными колоннами приедут более двух тысяч автомобилей», — рассказали организаторы фестиваля.

Мероприятие будет семейным. На площадке предусмотрят развлечения для детей: гости смогут покормить коров, погладить енота и посмотреть на верблюда. В течение дня посетителей будут развлекать актеры цирка и акробаты. Также запланированы два фаершоу и концерт от радиостанции «Калина Красная», розыгрыши призов от партнеров фестиваля, а ближе к вечеру — сет от DJ Topor.

В конце организаторы разыграют автомобиль. Для участия необходимо купить купон, опустить его в лототрон и посетить площадку во время оглашения итогов.

Отметим, фестиваль пройдет 16 августа. Начало — в 12:00.