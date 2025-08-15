Фестиваль «Легенды улиц» пройдет в парке Талалихина в Подольске 16 августа

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске пройдет спортивно-музыкальный фестиваль «Легенды улиц». В программе спортивные турниры и различные активности, модные музыкальные треки от диджея и выступление автора хита «Я сам решу» Йовича.

К празднику присоединятся именитые спортсмены Виктор Кейру, Николай Падиус, Антон Понкрашов, Владислав Самокатчик, Константин Андреев и многие другие.

В программе соревнования по баскетболу 3Х3, скейтбордингу, самокатному спорту, BMX. Всей семьей можно будет поиграть в настольный теннис. Пройдут показательные выступления профессиональных спортсменов. Обычные мальчишки и девчонки смогут покататься на новой оборудованной трассе на самокатах и скейтах.

Фестиваль пройдет в рамках госпрограммы «Спорт России». Он начнется в 10:00 и завершится в 22:00. Вход свободный, без возрастного ограничения.