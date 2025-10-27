Фестиваль КВН прошел в Балашихинской школьной лиге

В Балашихе стартовал второй сезон муниципальной школьной лиги по КВН, который собрал на своей сцене 34 команды из двух дивизионов — «Юг» и «Север». Мероприятия прошли 25 и 26 октября во Дворце культуры «Балашиха», где юные участники продемонстрировали свои творческие способности, остроумие и командный дух.

Глава города Сергей Юров лично поздравил ребят с началом нового сезона и отметил высокий уровень прошедшего года.

«Прошлый сезон был потрясающий, яркий и, конечно, смешной. Уверен, что этот сезон точно не будет хуже. Ребята, я вам желаю удачи и, самое главное, получить удовольствие от выступления на большой сцене. КВН — это большая семья, и мне приятно, что в нашем городе эта семья с каждым годом становится больше», — подчеркнул Юров.

По итогам первого дня фестиваля малый кубок достался команде «Люди в школьном» из школы № 3, средний кубок — «В погоне за пенсией» из школы № 7, а большой кубок получил коллектив «Старшее звено 3.0» из школы № 12. Во второй день лучшие результаты показали «Трудное детство» из гимназии № 3 (малый кубок), «Нон-стоп» из школы № 3 (средний кубок) и «Если не мы, то кот» из школы № 33, ставшие обладателями большого кубка.

Следующий этап соревнований — игры ¼ финала — запланирован на декабрь. По результатам этих матчей будет определен список из 16 команд, которые выйдут в полуфинал и продолжат борьбу за звание лучших.

В этом сезоне в Балашихинской школьной лиге участвуют уже 35 команд, каждая из которых имеет свое уникальное название, логотип и девиз. Программа сезона расширилась и теперь включает 13 направлений и 18 дисциплин. Организаторы ожидают, что общее число участников превысит 10 тысяч человек. Помимо традиционных спортивных и творческих конкурсов, в сезоне 2025/2026 года появились новые форматы: фиджитал-спорт, инженерный триатлон, дебаты и конкурс «Голос», что придает лиге еще больше разнообразия и привлекательности для школьников.