Фестиваль кузнечного искусства прошел в Павлово-Посадском округе

За два десятилетия мероприятие выросло из небольшого праздника в международное событие, собирающее мастеров со всей России и из-за рубежа. Для Павлово-Посадского городского округа это возможность продемонстрировать богатство и красоту русского кузнечного искусства.

Кузнечное дело — это не только работа с металлом, но и проявление терпения, силы и души мастера. В рамках фестиваля кузнецы создали уникальные произведения, которые останутся частью местного наследия: кованый мост у часовни 1812 года в Павловском Посаде и кованую остановку у Никитского Бывалинского монастыря.