Фестиваль кузнечного искусства прошел в Павлово-Посадском округе
На территории Никитского Бывалинского женского монастыря 7 июня состоялся XX Международный Бывалинский фестиваль. В открытии участвовали депутат Московской областной Думы Линара Самединова и председатель Совета депутатов Роман Тикунов.
За два десятилетия мероприятие выросло из небольшого праздника в международное событие, собирающее мастеров со всей России и из-за рубежа. Для Павлово-Посадского городского округа это возможность продемонстрировать богатство и красоту русского кузнечного искусства.
Кузнечное дело — это не только работа с металлом, но и проявление терпения, силы и души мастера. В рамках фестиваля кузнецы создали уникальные произведения, которые останутся частью местного наследия: кованый мост у часовни 1812 года в Павловском Посаде и кованую остановку у Никитского Бывалинского монастыря.