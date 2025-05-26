Фестиваль «Культура в лицах» прошел в парке Талалихина в Подольске

Мероприятие состоялось в рамках областной акции «Мой парк — моя история». Организаторы подготовили для жителей и гостей округа насыщенную программу.

Фестиваль начался с «Экскурсии по старому парку». Театрализованную миниатюру показали артисты студия-театра «Факел» дома культуры имени 1 Мая. Гости смогли пообщаться с артистом в образе графа Арсения Закревского — одного из известнейших владельцев усадьбы Ивановское, который в свое время занимал пост московского генерал-губернатора.

Участники хореографической группы «Реверанс» провели мастер-класс по историческому танцу XIX века, а солисты Подольской филармонии представили концерт «Музыкальная гостиная».

Творческие коллективы Дома культуры имени Лепсе показали к 95-летию учреждения театральную программу. Во время спортивных миниатюр «Огонь и факел» к 45-летию «Олимпиады-80» прошла зарядка по-советски. Завершился фестиваль файер-шоу, которое подготовили артисты группы Saga.

Фестиваль «Культура в лицах» в парке имени Виктора Талалихина посетили пять тысяч человек.