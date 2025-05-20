Фестиваль «Культура в лицах» пройдет в парке Талалихина в Подольске 24 мая

Праздник приурочен к областному мероприятию «Мой парк — моя история» и пройдет с 14:00 до 19:00. Гостей ждут музыкальные концерты, театральные постановки, спортивные перформансы, экскурсии, мастер-классы и другие события.

Фестиваль начнется с экскурсии «Прогулка по старому парку» от краеведческого музея. Сбор участников состоится в 14:00 у памятника Виктора Талалихину.

Театрализованное представление от студии «Факел» покажут в 15:00. Одного из самых известных владельцев усадьбы Ивановское, московского генерал-губернатора графа Арсения Закревского будет играть руководитель студии дома культуры имени 1 Мая Сергей Балин.

Мастер-класс по историческим танцам XIX века проведет в 15:30 хореографическая группа «Реверанс» под руководством Светланы Герасимовой. А в 16:15 состоится концерт артистов Подольской филармонии «Музыкальная гостиная».

В 17:00 творческие коллективы Дома культуры имени Лепсе представят театральную программу «А где Иван Иванович Лепсе?», посвященную юбилею учреждения. В 17:45 зрители увидят спортивные номера «Огонь и факел», посвященные 45-летию московской Олимпиады. В 18:10 выступят группы «Романы 4ехова» и «Письмо на Марс». А завершится фестиваль огненным шоу от коллектива Saga, которое начнется в 18:50.