Фестиваль кукольных театров пройдет в Мытищах с 12 сентября

Фото: Unsplash

Международный фестиваль-премию кукольных театров «Имени Железкина» организуют в Мытищах с 12 по 17 сентября. Всего в показе примут участие 12 спектаклей-финалистов.

Также на фестивале театр из Мытищ «Огниво» представит спектакль «Сергий Радонежский». А актеры бразильского театра O QUE DE QUE покажут постановку «Где мой нос?».

Церемония закрытия фестиваля состоится 17 сентября в 15:30 в театре кукол «Огниво» имени Станислава Железкина по адресу: улица Шараповская, дом 4, корпус 1.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Разбросанные вагоны и зажатые люди. Главное о крушении поезда под Волгоградом

Туристический налог появится в России в 2025 году. Что будет с ценами

Кочевники с кастовой системой и автоматами. Что известно о туарегах и с кем они воюют

Гей-парад в акватории Сены. Зачем Париж смешал Олимпиаду с грязью?

«Население об этом не знало». Что произошло на Беломорканале

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте