Фестиваль кукольных театров пройдет в Мытищах с 12 по 17 сентября

Международный фестиваль-премия кукольных театров «Имени Железкина» пройдет в Мытищах с 12 по 17 сентября. Зрителям покажут 12 спектаклей-финалистов, в том числе постановку театра кукол из Казахстана.

Фестиваль кукольных театров стартует в Мытищах с 12 сентября, там представят 12 спектаклей-финалистов. Мангистауский областной театр кукол города Актау забрал номинацию «Лучший спектакль зарубежного театра кукол». В его репертуаре более 90 спектаклей, один из них «Земля предков». Эта пьеса написана Насыровой для актера Ержана Бигашева. Спектакль о времени, когда правил Великий Тенгри.

Церемония закрытия фестиваля состоится 17 сентября в 15:30 в театре кукол «Огниво» имени Станислава Железкина по адресу: улица Шараповская, дом 4, корпус 1.

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