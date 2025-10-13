Фестиваль «Кряква Кривякинская» прошел в Воскресенске

Теплый и душевный праздник состоялся в минувшую пятницу в парке усадьбы Кривякино. Для гостей подготовили насыщенную и увлекательную программу.

Любители творчества поучаствовали в разнообразных мастер-классах. Все желающие смогли попробовать себя в изготовлении значков, пластилинографии, росписи кофейных игрушек или объемных аппликациях.

Артисты Дворца культуры «Юбилейный» организовали игровую программу. В рамках фестиваля прошли викторина «Пернатая головоломка» и утиный квест «Кто сказал Кря?». Поклонникам мультфильмов показали популярные «Утиные истории».

На главной сцене для зрителей выступали воскресенские артисты, театр ростовых кукол «Софит» и коллектива «Каприз».

Праздник подарил жителям и гостям Воскресенска множество положительных эмоций и стал одним из самых запоминающихся событий начала осени.