Фестиваль красоты для дам серебряного возраста прошел в Орехово-Зуеве

В концертном зале Morozoff-Hall городского округа Орехово-Зуево состоялся второй областной фестиваль «Магия элегантного возраста». Участницами праздника красоты и моды стали более 160 дам из клубов «Активное долголетие» 13 округов Подмосковья.

Главным событием фестиваля стал модный показ. Авторами нарядов выступили сами участницы конкурса. Организаторы подготовили для дам мастер-классы и занятия по правильной осанке и походке, самомассажу, завязыванию платков и изготовлению украшений.

«Мы учились завязывать галстучки, ходить правильно, делали фенечки», — поделилась участница программы «Активное долголетие» Дмитровского городского округа Валентина Булатова.

Модницы из Орехово-Зуева представили коллекцию «Дулевские самоцветы», созданную по мотивам сервизов Дулевского фарфорового завода.

«У нас это уже третья коллекция. Мой наряд по мотивам дулевского фарфора, чайный сервиз „Брусничка“», — рассказала участница проекта «Возраст в моде» Вера Марьина.

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