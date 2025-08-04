Фестиваль красок прошел в Воскресенске

Масштабное мероприятие состоялось на берегу озера в деревне Золотово уже в 12-й раз. Программа праздника была настолько насыщенной и разнообразной, что каждый участник смог найти себе занятие по душе.

Талантливые ведущие развлекали публику конкурсами, танцами и песнями. На фестивале проходили разнообразные мастер-классы, интерактивы, игровая и развлекательная программы. Диджеи создавали энергичные сеты, под которые танцевали даже самые скромные. Большой популярностью у гостей пользовалась фотозона, оформленная в ярких красках, где все желающие смогли сделать памятные снимки.

Кульминацией фестиваля стал массовый выброс красок в небо, которое расцвело всеми цветами радуги. Это невероятно красивое и захватывающее зрелище доставило много восторга и позитивных эмоций участникам праздника, которых покрыло разноцветной пылью.