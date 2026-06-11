Фестиваль красок прошел в Центральном парке Ленинского округа

В Ленинском городском округе 7 июня на площадке Центрального парка состоялся Фестиваль красок, собравший более 500 гостей и жителей города. Мероприятие стало ярким началом летних выходных, подарив участникам заряд позитива и незабываемые эмоции.

Директор досугового центра «Юность» Жанна Карасева отметила, что фестиваль — это замечательная возможность ярко и шумно встретить лето. По ее словам, такие мероприятия объединяют жителей, дарят улыбки и создают атмосферу настоящего праздника. Каждый участник унес с собой разноцветные воспоминания и отличное настроение.

Фестиваль сопровождался музыкальной программой и работой интерактивных площадок, подарив участникам самые яркие кадры сезона. Зрители с радостью окунулись в атмосферу творчества и свободы. Для реализации праздника использовались специальные фестивальные краски, а организаторы позаботились о безопасности и комфорте гостей. Фестиваль стал одним из центральных событий первых летних выходных в округе. Следующая насыщенная программа состоится во всех парках округа уже 12 июня в рамках празднования Дня России.