Фестиваль красок прошел в Люберцах

Наташинский парк в Люберцах на один день превратился в разноцветное море радости. На фестиваль красок пришли десятки семей — с детьми, сестрами и братьями, друзьями и отличным настроением.

Весь день на площадке не смолкала музыка. Ведущий устраивал конкурсы один зажигательнее другого: танцевальные баттлы, веселые флешмобы, эстафеты для самых маленьких — никто не остался в стороне. Здесь пели хором, танцевали все вместе — и взрослые, и дети, — обнимались, шутили, подпевали любимые песни. А громче всей музыки над парком звучало одно слово, которое в этот день объединило всех: «Лето!».

Индуистский праздник Холи пришел в Россию всего несколько лет назад, но уже успел покорить сердца не только детей, но и взрослых, даря всем ощущение беззаботной радости и единства. Одна из главных черт Холи — использование разноцветных порошков, которыми участники обсыпают друг друга.