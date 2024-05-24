Фестиваль красок пройдет в Лобне 1 июня
Фестиваль красок пройдет на территории Ледовой арены в Лобне. Мероприятие состоится 1 июня.
Жителей Лобни ждет насыщенная программа, современная музыка и множество конкурсов.
«Это яркое и позитивное событие, которое позволит жителям города отдохнуть, получить заряд бодрости и отлично провести время», — отметили организаторы праздника.
Вход на фестиваль свободный. Подробная информация размещена по ссылке.
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