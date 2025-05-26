Фестиваль красок холи прошел в Химках

Красочный фестиваль провели в центральном парке Химок имени Толстого. Помимо этого, гости праздника посетили увлекательные мастер-классы и другие активности.

Фестиваль провели в рамках развлекательной программы «История подмосковных парков». Ведущие мероприятия рассказали местным жителям и гостям Химок интересные факты о любимых зонах отдыха. Площадки с интерактивными развлечениями работали на всей территории парка. Все желающие могли принять участие в тематических квестах, творческих мастер-классах и спортивных играх.

Отметим, что парк имени Толстого в Химках регулярно входит в топ самых посещаемых мест отдыха Подмосковья. Здесь регулярно организовывают детские активности и музыкальные концерты с участием известных артистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.