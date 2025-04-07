Фестиваль космических чудес пройдет в Котельниках 12 апреля

В городском округе Котельники в День космонавтики, 12 апреля, пройдет Фестиваль космических чудес, в рамках которого для жителей подготовят развлекательную программу. Гости мероприятия увидят выставки на космическую тематику, посетят творческий мастер-класс, концерт и многое другое.

Для жителей городского округа Котельники организуют выставку моделей космических аппаратов и фотовыставку «История космонавтики». Все желающие смогут сделать на память снимки в тематической фотозоне «Космические чудеса». Гости фестиваля примут участие в творческом мастер-классе «Моя ракета» и прослушают лекцию на тему «Первый полет в космос». Организаторы также подготовили игровую программу «Со скоростью света» и концерт «С Днем космонавтики».

В течение недели в Кузьминском лесопарке пройдут и другие активности для жителей и гостей Котельников. Так, 8 и 10 апреля с 10:00 до 10:30 людей старшего поколения приглашают на занятие по скандинавской ходьбе. Любители здорового образа жизни 9 апреля соберутся на тренировке по бегу и общей физической подготовке. А традиционный забег сообщества «5 верст Котельники Кузьминский» состоится 12 апреля в 09:00. Там же в 12:00 пройдет анимационная программа, а в 12:30 малышей ждут на образовательную викторину «Узнавай-ка».

Вход для гостей всех возрастов свободный, 0+