Фестиваль «Королева Шарлотка» прошел в Орехово-Зуеве

В Парке Победы прошел фестиваль «Королева Шарлотка», ставший настоящим праздником для более чем 300 участников проекта «Активное долголетие» со всего Подмосковья. Гостей ждала программа, включающая разнообразные творческие мастер-классы, а также выставка-ярмарка, на которой были представлены изделия ручной работы и кулинарные шедевры.

Музыкальным подарком для всех присутствующих стала концертная программа. Кульминацией фестиваля стал «Яблочный квест», состоящий из более чем 10 испытаний.

Яблоко стало главным символом праздника. Оно присутствовало повсюду: в фотозонах, в танцах, песнях, в пирогах и варенье.

«„Королева Шарлотка“ — традиционный фестиваль Орехово-Зуевского долголетия — стал яркой точкой летнего сезона. Но огорчаться не стоит — впереди череда новых праздников для „серебряных“ жителей: областной фестиваль КВН, День открытых дверей, День пожилого человека и многое другое», — сообщили в Социальном центре «Орехово-Зуевский».