Фестиваль конного спорта «Золотая осень» прошел в Котельниках

«Золотую осень» всегда очень любят и ждут все участники. Уже 20 лет это спортивное мероприятие традиционно собирает детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, которым близок конный спорт.

Участие в турнире приняли как спортсмены, которые недавно освоили верховую езду, работая по реабилитационной программе, так и те, кто серьезно занимается конным спортом для людей с ограниченными возможностями. Среди последних — чемпион России, участник национальной сборной и Олимпийских игр в Токио Владислав Пронский.

«Влад своим примером показывает, что нет ничего невозможного. Главное, чтобы было желание, характер, упорство и трудолюбие», — сказала тренер-преподаватель спортсмена Марина Асфандиярова.

Фестиваль служит мотивацией для его участников, так как в течение всего года они тренируются и готовятся к выступлениям, что является для них важной составляющей иппотерапии. В этом году частью большого праздника спорта и дружбы стали более 400 всадников из разных регионов России. Организаторами фестиваля выступили администрация округа и школа олимпийского резерва «Белка».