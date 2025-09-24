Фестиваль конного спорта «Золотая осень» прошел в Котельниках
«Золотую осень» всегда очень любят и ждут все участники. Уже 20 лет это спортивное мероприятие традиционно собирает детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, которым близок конный спорт.
Участие в турнире приняли как спортсмены, которые недавно освоили верховую езду, работая по реабилитационной программе, так и те, кто серьезно занимается конным спортом для людей с ограниченными возможностями. Среди последних — чемпион России, участник национальной сборной и Олимпийских игр в Токио Владислав Пронский.
«Влад своим примером показывает, что нет ничего невозможного. Главное, чтобы было желание, характер, упорство и трудолюбие», — сказала тренер-преподаватель спортсмена Марина Асфандиярова.
Фестиваль служит мотивацией для его участников, так как в течение всего года они тренируются и готовятся к выступлениям, что является для них важной составляющей иппотерапии. В этом году частью большого праздника спорта и дружбы стали более 400 всадников из разных регионов России. Организаторами фестиваля выступили администрация округа и школа олимпийского резерва «Белка».
«С каждым годом количество участников увеличивается. Увеличивается количество партнеров, программа становится более яркой. 20-й фестиваль станет на сегодняшний момент самым красивым и самым запоминающимся», — отметила директор школы олимпийского резерва «Белка» Анна Пахомова.
В торжественной церемонии открытия фестиваля принял участие глава городского округа Котельники Михаил Соболев. Он приветствовал гостей и участников фестиваля и особо отметил значимость таких инициатив для развития инклюзии и создания равных возможностей для всех.
«Этот фестиваль — не просто спортивное мероприятие. Здесь важна не только победа. Здесь важно участие, вера в себя. И каждый, кто выступает, показывает, что он может. Фактически, это преодоление. Это прекрасно. Я хочу высказать особую благодарность наставникам, преподавателям, руководителям конно-спортивного клуба за ваше отношение, за ваш профессионализм», — сказал Михаил Соболев.
Помимо самих соревнований, для спортсменов и гостей фестиваля организовали анимационную программу, творческие мастер-классы, красочную фотозону. Победителей турнира ждали кубки и медали. «Золотая осень» в очередной раз показала, что спортивный фестиваль — это возможность не только проявить себя и показать свои навыки в конном спорте, но и расширить горизонты своих возможностей и круга общения.