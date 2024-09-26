Фестиваль конного спорта «Золотая осень» пройдет в Котельниках 28 сентября

Городской округ Котельники готовится к проведению традиционного открытого фестиваля по конному спорту «Золотая осень». Мероприятие проводится для детей с ограниченными возможностями.

Фестиваль объединит более 500 участников из разных регионов страны, включая Москву, Московскую область, Калининградскую область, Нижний Новгород, Великий Новгород и другие города. Кроме того, юные спортсмены из Курска и Курской области, а также гости из Белоруссии и Казахстана примут участие в мероприятии. Для них подготовят специальные тренировки и экскурсионную программу.

Среди участников турнира будут как новички в верховой езде, работающие в реабилитационных программах, так и опытные атлеты, включая чемпионов России, мастеров спорта и членов национальной сборной, активно практикующих конный спорт для людей с ограниченными возможностями.

Фестиваль обещает богатую программу. Планируется торжественная церемония открытия, выступления участников на лошадях разных уровней, показательные номера от ведущих спортсменов, мастер-классы и творческие мастерские, мини-зоопарк, а также церемония награждения победителей и призёров.

Почетными гостями фестиваля традиционно становятся известные спортсмены, а также деятели культуры и политики.

Мероприятие пройдет на базе спортивной школы олимпийского резерва «Белка» в конноспортивном клубе «Белая дача» в Котельниках 28 сентября. Начало торжественной части запланировано на 11:00.

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