Фестиваль-конкурс «Мудрый возраст» ко Дню пожилого человека прошел в Серпухове

В фестивале «Мудрый возраст» приняли участие 55 пенсионеров из Серпухова. Они продемонстрировали свои возможности, умения и насладились общением.

Организовали конкурс МБУ «Культурно-досуговое объединение» и Липицкий центральный сельский Дом культуры. Участников поприветствовал муниципальный депутат Валерий Кузнецов.

В программе запланировали конкурсные номинации: вокал, художественное слово, инструментальное исполнительство и декоративно-прикладное искусство. В фойе организовали выставку мастеров и умельцев.

На сцене выступили пенсионеры, которые доказали, что возраст не является преградой для самовыражения и новых достижений. Победителей и призеров наградили памятными подарками и дипломами. Мероприятие стало праздником творчества и жизнелюбия.