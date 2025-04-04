Фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» прошел в Балашихе

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Балашихе. Мероприятие собрало более ста участников и состоялось в парке «Пехорка-лес».

Фестиваль стал значимым событием, объединяющим школьников в возрасте от 12 до 15 лет, стремящихся продемонстрировать свои физические способности и патриотизм. Участники прошли через различные испытания, включая беговые дистанции, метание мяча, стрельбу из электронного оружия и другие виды спорта, соответствующие четвертой и пятой ступеням комплекса ГТО.

Директор спортивного комплекса «Союз» Антон Орешков подчеркнул значимость занятий спортом и здорового образа жизни для молодежи. Он отметил, что спорт и здоровый образ жизни — это не просто увлечение, а инвестиции в успешное будущее, призвав стремиться к личным достижениям и поддерживать друг друга на этом пути.

Программа ГТО, инициированная президентом Владимиром Путиным, играет ключевую роль в популяризации здорового образа жизни в России. За 10 лет к движению присоединились 23,5 миллионов человек, из которых почти 11 миллионов успешно сдали все нормативы. Это свидетельствует о высоком уровне интереса к спорту и физической активности среди россиян.

Фестиваль ГТО в Балашихе стал ярким примером того, как спортивные мероприятия могут объединять молодежь, способствовать развитию физической культуры и патриотизма. Такие инициативы помогают формировать у подрастающего поколения стремление к здоровому образу жизни и достижению высоких результатов в спорте.