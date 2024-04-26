Фестиваль колокольного звона пройдет в Химках 12 мая | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 19:51 Фестиваль колокольного звона пройдет в Химках 12 мая Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Первый Епархиальный фестиваль колокольного звона «Фирсановский благовест» пройдет в городском округе Химки. Мероприятие проведут в церкви Георгия Победоносца.

Гости смогут посмотреть выступления фольклорного ансамбля «Звонцы», а также профессиональных звонарей монастырей России. В числе участников — жительница Химок Марианна Савенкова, которая работает звонарем в храме Благовещения Пресвятой Богородицы.

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«Мое сердце и душу открыли замечательные звонари Валерий Гаранин и Юрий Юрьев. Когда приехала в Спасо-Евфимиев монастырь, они предложили мне отзвонить праздники. С тех пор я сказала: буду звонарем», – рассказала Марианна Савенкова.

Вместе с тем для жителей организуют выставку «Душа мастера». На ней покажут скульптуры заслуженного художника России, почётного члена Российской академии художеств Раисы Лысениной.

Фестиваль пройдет 12 мая по адресу: микрорайон Фирсановка, улица Ленина, дом 3а (храм Георгия Победоносца). Мероприятие начнется в 11:00.

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