Фестиваль колокольного звона пройдет в Раменском 21 июля

После завершения богослужения и крестного хода начнется самая зрелищная часть праздника — фестиваль колокольного искусства и выступление творческих коллективов.

«Фестиваль станет уникальной возможностью погрузиться в мир колокольных звонов, являющихся неотъемлемой частью русской духовной культуры. Особенностью мероприятия станет участие профессиональных звонарей, которые продемонстрируют свое мастерство на двух музыкальных площадках. Гости смогут насладиться звучанием деревянной звонницы, оборудованной десятью колоколами, и колокольни, украшенной четырнадцатью колоколами», — сообщили организаторы.

Кроме того, на территории храма развернется традиционная ярмарка, где можно будет приобрести разнообразные товары ручной работы, сувениры и угощения. Также будет организовано чаепитие с пирогами.

В программе предусмотрен запуск образовательного проекта «Мгновения, застывшие на века». Дети смогут принять участие в мастер-классах по рисованию акварелью, которые пройдут в стенах воскресной школы. В мероприятии примут участие не только приглашенные творческие коллективы из различных регионов России, но и местные артисты, а также воспитанники воскресной школы.