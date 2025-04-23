Фестиваль колокольного звона пройдет в Химках 27 апреля

Второй Епархиальный фестиваль колокольного звона «Фирсановский благовест» пройдет 27 апреля в церкви Георгия Победоносца. Участие в нем примут профессиональные звонари со всей России.

Фестиваль объединит верующих, желающих присоединиться к традициям звонарного искусства. Перед зрителями выступят профессионалы своего дела и фольклорные коллективы: звонари из монастырей и храмов со всей России и ансамбль «Звонцы». Также выставку изделий ручной работы представят мастера народных промыслов.

Кроме того, все желающие сами смогут присоединиться к старинному искусству, приняв участие в мастер-классе на переносной звоннице.

Дополнят праздничную программу выступления народных исполнителей, массовые гуляния и полевая кухня с горячим чаем.

Фестиваль колокольного звона состоится 27 апреля по адресу: микрорайон Фирсановка, улица Ленина, дом 3А. Начнется он в 13:00.