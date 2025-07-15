Фестиваль ко Дню семьи, любви и верности прошел в Серпухове

В минувшие выходные в городском округе Серпухов прошел яркий фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности. Мероприятие состоялось в зоне отдыха на берегу реки Ока и собрало сотни жителей и гостей района.
На фестивале работали батуты, проходили мастер-классы и массовый запуск воздушных змеев, а для родителей были организованы лекции. Все гости получили угощения — бесплатное мороженое и плов, а дети — светящиеся браслеты и мыльные пузыри.
Депутат окружного Совета Федор Чудинов выразил благодарность «Здоровому Отечеству» за проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни и укрепление семейных ценностей.
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