Фестиваль ко Дню России прошел в школе искусств во Фрязине

Мероприятие стало настоящим праздником творчества, вдохновения и патриотизма. В стенах Детской школы искусств имени Максима Дунаевского собралось более 200 артистов и зрителей.

На сцене выступали талантливые воспитанники и преподаватели школы искусств — хоровые коллективы, солисты, камерный оркестр. Каждый номер был пронизан теплом и преданностью родной земле. Особенно трогательно прозвучал неофициальный гимн наукограда «Любимый город Фрязино» в исполнении хора из 40 человек.

Организаторами фестиваля выступили администрация городского округа и компания «Газпромнефть — смазочные материалы». Глава Фрязина Дмитрий Воробьев поблагодарил руководство предприятия за многолетнюю поддержку. Благодаря помощи компании в прошлом году был полностью модернизирован концертный зал школы искусств. Там появилось новое звуковое и световое оборудование, современные системы безопасности.

«Все это создает условия для творческого роста наших детей. Сегодня более 900 юных дарований имеют возможность выступать на профессиональной сцене и радовать нас своим творчеством», — отметил Дмитрий Воробьев.