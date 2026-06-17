Фестиваль ко Дню памяти народного ополчения пройдет в Ленинском округе

пресс-служба администрации г. о. Ленинский

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ленинский

5 июля в музее-заповеднике «Горки Ленинские» Ленинского городского округа состоится военно-исторический фестиваль «Ополчение. По зову сердца». Событие приурочено ко Дню памяти народного ополчения Московской области и соберет участников из разных регионов страны.

Площадкой проведения станет территория музея-заповедника, где представят реконструкции событий военного времени. Организатором выступает Российское военно-историческое общество. В фестивале примут участие представители клубов исторической реконструкции и каскадеры.

Программа будет посвящена событиям 1941 года и подвигу народного ополчения. Участники расскажут о людях, которые встали на защиту страны, несмотря на отсутствие военной подготовки и призыва.

«Историческая значимость фестиваля заключается в популяризации важных страниц российской истории. Центральной темой станут события 1941 года и подвиг народного ополчения, которое объединило людей, не подлежащих призыву, в стремлении любой ценой удерживать линию фронта», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Гостям покажут выставку военной техники времен Великой Отечественной войны и современных образцов вооружения. Также запланированы театрализованные сражения, работа полевой кухни и творческие площадки. Особое внимание уделят реконструкции боевого эпизода с участием исторических клубов.

Отдельный блок программы посвятят практическим занятиям. Посетителям предложат освоить элементы строевой подготовки, узнать о работе саперов, секретной связи и приемах рукопашного боя. Для детей и взрослых организуют мастер-классы.

Фестиваль развернется на открытом поле площадью 3,5 гектара, которое сможет принять до 7000 гостей. Вход для посетителей музея-заповедника будет свободным. Возрастное ограничение — 0+.