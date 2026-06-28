Фестиваль ко Дню молодежи прошел в Химках

Масштабное мероприятие объединило все молодежные объединения города. На площадке в «Меге Химки» работали интерактивные зоны, VR-пространства, выставки и мастер-классы, а в городе запустили брендированный троллейбус.

Центральным событием стала концертная программа и церемония награждения активистов. Глава округа Инна Федотова, депутаты Александр Васильев и Артур Каримов вручили награды активистам «Молодой гвардии Единой России», «Волонтеров Подмосковья», студенческого корпуса спасателей, военно-патриотической организации «Сова» и других объединений. Инна Федотова отметила, что молодежь — это энергия, которая двигает город вперед.

Для зрителей выступили кавер-группа, студии «Мистик» и «Лаванда», прошли танцевальные состязания в стиле хип-хоп. Мастер-класс по джаз-фанку и DJ-сеты дополнили атмосферу.

На интерактивных площадках гости собирали и разбирали автомат Калашникова, отрабатывали навыки первой помощи и участвовали в играх. Для самых активных устроили квест-маршрут с мерчем «Молодежь Химки».

Александр Васильев подчеркнул, что Химки гордятся молодым поколением, которое участвует в волонтерских проектах, спортивных соревнованиях и творческих инициативах. 28 июня на стадионе «Родина» пройдут соревнования по лазертагу.