Фестиваль к Татьяниному дню провели для «Активного долголетия» в Долгопрудном

Фестиваль «Татьянин день в кругу друзей» прошел в Долгопрудном для участников проекта «Активное долголетие» 27 января. В нем приняли участие более 250 человек со всего Подмосковья.

Фестиваль собрал участников проекта из 12 городов Подмосковья, в числе которых Талдом, Дмитров, Химки, Мытищи и Лобня. Они выступили на сцене с песнями и танцами в традиционных нарядах, представляя обычаи разных регионов России.

В рамках мероприятия также прошли мастер-классы, где гости создавали славянские куклы-обереги, украшения из атласных лент и восковые свечи.

«Мы видим, как наши участники раскрывают свои таланты, делятся опытом и заряжают друг друга энергией. Такие мероприятия укрепляют связь поколений и помогают сохранить наши традиции. Благодарю всех за активное участие и искреннюю любовь к родной культуре», — сказал руководитель проекта «Активное долголетие» социального центра «Мытищинский» Роман Лазарев.

ОРганизаторы поблагодарили всех за участие и пригласили на будущие встречи.