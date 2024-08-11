Фестиваль к 99-летию Озер прошел в парке «Сосновый бор» в Коломне

В рамках фестиваля «Это мой город» в парке «Сосновый бор» городского округа Коломна подготовили более 20 праздничных площадок для жителей. Там провели пенную дискотеку, мастер-классы, танцевальные и спортивные мероприятия и концерты.

Празднование 99-летия Озер прошло в парке «Сосновый бор». Жители побывали на праздничном концерте, поучаствовали в танцевальных и спортивных поединках, посетили мастер-классы. Детям особенно запомнилась пенная дискотека.

«Очень понравилась дискотека — прям супер! Дети повесились от души. Площадок на самом деле много, парк прям разделился на огромное количество тематических зон. Мы также посмотрели фильм про космонавтов в профессиональных очках. Было очень интересно», — поделилась участница программы Анастасия.

Добавим, в следующем году к 100-летию Озер к парку «Сосновый бор» добавят еще одну локацию: карьер «Западный». Там обустроят длинный прогулочный маршрут с детскими площадками, спортивной зоной и полноценным пляжем.

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