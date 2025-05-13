Фестиваль к 150-летию Центрального парка пройдет в Богородском округе

На предстоящей неделе жители Богородского округа смогут активно провести время, участвуя в разнообразных мероприятиях, объединяющих спорт, искусство и развлечения на свежем воздухе. В начале недели в камерном зале Центральном парке проходили занятия по живописи и скульптуре, где все желающие могли познакомиться с основами изобразительного искусства.

Во вторник и четверг в павильоне парка организуют тренировки по спортивно-бальным танцам от любительского объединения «Танцы Голд». В пятницу утром запланированы тренировки по северной ходьбе в двух парках: в 11:00 — в Глуховском, а в 13:00 — в Центральном. Вечером пройдут игровые, спортивные и творческие программы для детей в парках «Роща», «Липовая аллея», Центральный и Глуховский.

Суббота начнется с легкоатлетического забега совместно с всероссийским движением «Пять верст» в котором примут участие спортсмены и любители. В 11:00 в Центральном парке состоится занятие по нейрофитнесу для укрепления памяти и концентрации. После этого в зоне катка пройдут семейные состязания.

Главным событием станет юбилейный фестиваль в честь 150-летия Центрального парка, включающий тематические активности и концерт с выступлениями известных артистов и групп, среди которых будут звезды 90-х годов и участники популярных проектов.

В воскресенье жители смогут продолжить активный отдых, посещая спортивные тренировки, мастер-классы и игровые программы, что поможет завершить насыщенную неделю позитивным настроением и новыми навыками.