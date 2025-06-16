Фестиваль йоги прошел в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

В парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск состоялся VII ежегодный фестиваль «ЙогаАюрведа». Мероприятие собрало любителей здорового образа жизни и культуры Индии, предлагая насыщенную и разнообразную программу.
Гости фестиваля смогли принять участие в различных практиках йоги: хатха, сахаджа, цигун, киртан, парная йога, гвоздестояние, медитации, телесные практики, а также в популярной практике «Приветствие Солнцу» и пройти босоногую тропу.
На территории парка выступили коллектив индийского танца «Лила Прем — Оджас», ансамбль индийской музыки «Sangeet Ananda» и российская инди-рок-группа.
Для посетителей были организованы мастер-классы по мехенди, сари, нейрографике, ароматерапии, макраме, изготовлению ловцов снов, воздушной гимнастике и индийским танцам. Маленькие гости также смогли заняться йогой, посетить занятия по робототехнике и принять участие в мастер-классе по росписи пряников.
Фестиваль завершился ярким огненным шоу и традиционным праздником красок Холи, подарив участникам незабываемые впечатления и атмосферу радости.
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