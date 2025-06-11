Фестиваль йоги пройдет в Воскресенске 15 июня

Летний фестиваль йоги пройдет в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске 15 июня. В этот день там проведут мастер-классы, лекции, чайные церемонии и многое другое.

Гостями фестиваля в этом году статут представители посольства Индии в России, рассказали в Минкультуры Подмосковья.

В парке проведут мастер-классы по йоге для начинающих, а также для детей, пенсионеров и беременных. Кроме того, желающие смогут посетить лекции и консультации психологов, поучаствовать в телесных и медитативных практиках с поющими чашами, чайных церемониях и цигуне.

Организаторы также подготовили концерт коллектива индийского танца «ЛилаПрем» и инди-рок-группы Odnono. Кульминацией праздника станет огненное шоу и фестиваль красок.

Кроме того, для гостей будет работать ярмарка с экотоварами и продуктами для здорового питания.