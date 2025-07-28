Фестиваль йоги пройдет в парке Раздолье в Одинцове 2 августа

В этом году фестиваль в Одинцове предложит участникам четыре площадки с увлекательными мастер-классами и лучшими экспертами в области йоги и здоровья. Вход на мероприятие свободный.

У главной сцены организуют спортивные занятия, лекции и практикумы, медитации и мастер-классы. Здесь соберутся опытные инструкторы, которые познакомят участников с разными стилями йоги, включая хатха-йогу, кундалини-йогу и виньяса. Возлк шатра пройдут мастер-классы, аромадиагностика, консультации, гвоздестояние и многое другое. Участники смогут узнать о пользе эфирных масел и попробовать практики, которые помогут им расслабиться и восстановить силы.

Для детей будут и творческие занятия — лепка из глины, мастер-классы, игры на свежем воздухе и другие активности.

Кроме того, на фестивале будет работать ярмарка: тематические и полезные товары, одежда от дизайнеров, украшения и многое другое. Ярмарка носит благотворительный характер — приобретая изделия, вы помогаете подопечному фестиваля. Среди товаров будут представлены книги, экологически чистые продукты и натуральная косметика.