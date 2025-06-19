Фестиваль йоги и аюрведы прошел в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

Коллектив индийского танца «Лила Прем» открыл VII традиционный летний фестиваль «Йога & Аюрведа» в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. Гости праздника приняли участие в мастер-классах и познакомились с различными практиками.

Собравшихся поприветствовал третий секретарь посольства Индии в Москве Мания.

«Йога — это древняя физическая, ментальная и духовная практика, которая зародилась в Индии. Слово йога из санскрита, и оно обозначает „присоединяться“», — отметил Мания.

По словам директора Автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» Ксении Васильевой, фестиваль объединяет людей, которые придерживаются гармоничного образа жизни и духовно развиваются.

Для гостей праздника подготовили мастер-классы по нейрографике и ароматерапии, уроки хатха-йоги, занятия по различным физическим и духовным практикам, чайные церемонии. Особую атмосферу мероприятию придавала живая музыка.

«Мы тоже решили принять участие в чайной церемонии, у меня здесь чай масала — это чай с использованием молока, меда и специй. Очень вкусно», — поделилась корреспондент Александра Катаева.

О своем опыте гвоздетерапи рассказала Екатерина Лисицына. Девушка занимается практикой уже более пяти лет.

«Для женщин важно научиться расслабляться на гвоздях. Для здоровья эта практика полезна, как вы знаете на стопе есть точки, воздействие на которые помогает оздоравливать весь организм», — отметила участница фестиваля «Йога & Аюрведа» Екатерина Лисицина.

Мероприятие объединило около 6500 жителей и гостей Воскресенска. Завершилось событие праздником красок холли и огненным шоу.