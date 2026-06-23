Фестиваль исторического фехтования прошел в Ленинском округе

20 июня в городе Видное на площадке у кинотеатра «Искра» прошел фестиваль исторического фехтования «Броненосец». В нем приняли участие спортсмены из разных регионов России и собралось большое число зрителей.

На площадке в центре города состоялись поединки по правилам исторического средневекового боя. Участники также провели командные схватки и соревнования по стрельбе из традиционного лука. В поединках выступили около 50 бойцов из Республики Коми, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других регионов страны. Организаторы отметили, что для создания атмосферы участники использовали костюмы, стилизованные под средневековье.

Событие провели Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью «Энергия» при поддержке администрации округа и Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «ИСБ России». Площадка у кинотеатра «Искра» стала местом притяжения для зрителей, которые наблюдали за боями и поддерживали участников.

«Фестиваль „Броненосец“ уже стал ярким событием в культурной и спортивной жизни округа. Такие форматы помогают молодежи ближе познакомиться с историей и делают ее более понятной. Они объединяют людей разных возрастов и создают живую атмосферу общения. Мы рады, что в Видном собрались участники из разных регионов и что интерес к проекту растет», — сказал директор МБУ по работе с молодежью «Энергия» Илья Сенчуров.