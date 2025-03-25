Фестиваль искусств «Зарайская весна» пройдет в Подмосковье в марте

В зарайском центральном парке впервые пройдет фестиваль искусств «Зарайская весна». Событие посвятят культурному наследию муниципального образования и творчеству местных художников, поэтов и музыкантов. Для гостей представят тематические зоны, священные архитектуре, литературе, театру, живописи и декоративно-прикладному творчеству.

В этот день парк станет пространством для ценителей искусства всех поколений, передают в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Все желающие смогут принять участие в игровой программе «Зарайские забавы», посетить творческие встречи «Виват, театр!» и «Литературная весна», создать своими руками тряпичную куклу или поделку из глины. Во время фестиваля будут работать тематические выставки, посвященные достопримечательностям и творцам Зарайска.