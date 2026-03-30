Фестиваль искусств прошел в Зарайске

В минувшие выходные Центральный парк культуры и отдыха превратился в масштабную мастерскую под открытым небом. Здесь с успехом прошел II ежегодный фестиваль искусств «Зарайская весна-2026».

Мероприятие, уже ставшее традицией, объединило на одной площадке живописцев, поэтов, театральных деятелей и хранителей народных ремесел. Прогуливаясь по аллеям парка, гости попадали в мир визуального искусства. Творческий союз «Московиты» представил масштабную выставку живописи, где классические пейзажи соседствовали с современными абстракциями. Рядом расположилось «царство» ручного труда — экспозиция объединения «Союз рукодельниц-искусниц».

«Местные мастерицы не только продемонстрировали филигранные изделия из текстиля, бисера и дерева, но и охотно делились секретами мастерства. Особый ажиотаж вызвали мастер-классы Ирины Густинович, где каждый желающий мог попробовать создать свой маленький шедевр в режиме реального времени. Литературная локация фестиваля стала местом глубоких смыслов. Резиденты союза „Зарайская Лира“ организовали открытую трибуну, где в формате живого диалога обсуждали вечные темы классической и современной прозы», — отметили организаторы.

Мастер художественного слова провела серию упражнений по технике речи, обучая публику магии выразительного чтения. Актеры Зарайского народного театра представили читку пьесы «Мужчина и женщина». Завершением праздника стало выступление гостей из Воскресенска — театра фольклора «Вечорка».