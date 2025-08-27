Фестиваль иллюзионного искусства прошел в Подольске

Фото: Творческий мастер-класс для детей на фестивале «Семья. Лето. Парк» в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха / Медиасток.рф

В Подольске прошел областной фестиваль «Маги в парке». Гости увидели представления от ведущих иллюзионистов, а ведущими стали братья Сафроновы.

«Наш парк всегда приятно посещать, особенно после ремонта. Сегодня хочу получить море удовольствия, посетив выступления братьев Сафроновых. Я их не раз видела по телевизору», — сказала гость фестиваля Наталия Шашкова.

«Хочу отметить, что это совершенно новый формат, Для нас очень отрадно, что художественными руководителями нашего фестиваля стали браться Сафроновы», — сказала директор Московской областной дирекции развития парков «Мособлпарк» Ксения Васильева.

Иллюзионисты провели программу с участием зрителей. Они приглашали на сцену самых смелых. Среди них — 13-летний Лев Пименов из школы № 33. Он увлекается фокусами с пяти лет.

«Подарили набор. Решил, что это мое дело. Сегодня приехал на концерт попробовать себя в роли фокусника. Надеюсь, что у меня получится в будущем. Концерт очень красивый, динамичный, много спецэффектов, фокусы очень сложные. До сих пор не разгадал», — поделился Лев Пименов.

Фестиваль проведут еще в шести округах Подмосковья.

«Это самое крутое мероприятие за все лето, а мы побывали во многих местах. Надо сказать, что мы очень счастливы сегодня видеть огромное количество зрителей, которые пришли поддержать в городе Подольске открытие фестиваля», — сказал иллюзионист Сергей Сафронов.

Победители всех отборочных этапов сразятся между собой в конце сентября. Главный приз, за который они будут бороться, — выступление на одной сцене с братьями Сафроновыми в одном из их шоу.