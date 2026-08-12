Фестиваль иллюзионного искусства прошел в Люберцах
В Наташинском парке Люберец в выходные прошел отборочный этап второго областного фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством знаменитых братьев Сафроновых. На сцену вышли фокусники и маги со всего Подмосковья, чтобы доказать, что искусство иллюзии им подвластно.
В этот раз на сцене выступали восемь конкурсантов. Магическое жюри оценивало номера в пяти номинациях: микромагия, детская магия, семейная магия, сценическая магия и иллюзион. Одним из тех, кого запомнили зрители и жюри, стал участник, построивший номер вокруг карточных трюков. Он разместил загаданную зрителем карту на колесе обозрения, а другую карту отправил в сеть Wi-Fi. Такие фокусы поразили не только зрителей, но и бывалых магов.
Кульминацией вечера стало авторское шоу художественных руководителей — братьев Сафроновых. Они не только оценивали конкурсантов, но и сами показали, что такое магия высшего уровня. Сергей Сафронов в рамках номера задерживал дыхание под водой на целых три минуты. Как ему это удалось, до сих пор никто не знает.
«Сегодня невероятные участники, которые показали свои лучшие номера. Мы получили колоссальное удовольствие, сложно было сделать выбор, кто же отправится на гала-шоу, которое пройдет 12 сентября, и кто станет участником нашего нового шоу», — отметили братья Сафроновы.
Из восьми участников в финал вышли четверо. Следующие отборочные этапы пройдут в других парках Подмосковья, а гала-концерт в Коломне соберет лучших иллюзионистов со всего мира.