Фестиваль иллюзионного искусства прошел в Люберцах

В Наташинском парке Люберец в выходные прошел отборочный этап второго областного фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством знаменитых братьев Сафроновых. На сцену вышли фокусники и маги со всего Подмосковья, чтобы доказать, что искусство иллюзии им подвластно.

В этот раз на сцене выступали восемь конкурсантов. Магическое жюри оценивало номера в пяти номинациях: микромагия, детская магия, семейная магия, сценическая магия и иллюзион. Одним из тех, кого запомнили зрители и жюри, стал участник, построивший номер вокруг карточных трюков. Он разместил загаданную зрителем карту на колесе обозрения, а другую карту отправил в сеть Wi-Fi. Такие фокусы поразили не только зрителей, но и бывалых магов.

Кульминацией вечера стало авторское шоу художественных руководителей — братьев Сафроновых. Они не только оценивали конкурсантов, но и сами показали, что такое магия высшего уровня. Сергей Сафронов в рамках номера задерживал дыхание под водой на целых три минуты. Как ему это удалось, до сих пор никто не знает.