Фестиваль ИИ-работ пройдет в Серпухове 12 сентября

Мероприятие «ИИ волны» состоится на площади Ленина. Гостей ждут показ финальных работ конкурса «AI-Серпухов», интерактивный квест с использованием искусственного интеллекта и другие образовательные площадки.

На большом экране покажут лучшие клипы, комиксы, плакаты и истории о городе будущего, вышедшие в финал конкурса. Имена победителей объявят на сцене.

Для гостей подготовили интерактивный квест «Серпухов: Миссия ИИ», где участники пройдут станции, связанные с историей города и его достопримечательностями, а задания будут выполнять с помощью инструментов искусственного интеллекта. Квест будет работать без регистрации для участников старше шести лет.

Глава округа Алексей Шимко отметил, что Серпухов — наукоград, и важно, чтобы дети не боялись сложного, а хотели в нем разбираться, искать ответы, изобретать и программировать.